中國移動半價續租西洋菜南街旗艦店　月租50萬　租金回報僅1.3厘

零售核心區舖位租金繼續大幅度下挫。中國移動香港新近續租位於旺角西洋菜南街、面積近5,000平方呎的旗艦店，惟新月租僅約50萬元，較4年前勁跌50%。若與高峰期連鎖珠寶店的月租180萬元比較，跌幅更高達72%。此外，由於租金水平已大幅滑落，目前該舖最新租金回報已降至約1.37厘，明顯跑輸各類住宅單位。

據土地註冊處資料，區內西洋菜南街1L至1M號全幢舖位，在本月中由現租戶中國移動香港有限公司（CHINA MOBILE HONG KONG COMPANY LIMITED）續租，新租金為50萬元，租約期由2021年8月至2023年7月底，隨後可選擇再續租一年。

中國移動在2017年10月份進駐上述舖位作為旗艦店，當時租金高達每月100萬元，租約期為2017年8月初至2021年7月底。對比舊租金，上述舖位新租金大幅回落50%。

西洋菜南街1L至1M號全幢舖位，由中國移動香港以50萬元續租。（中國移動香港Facebook圖片）

周大福高峰期月租180萬

事實上，上述全幢舖位在核心區內相當罕有，過去亦獲連鎖金行以高價承租作為旗艦店。該巨舖再對上一個租戶為周大福珠寶金行有限公司（CHOW TAI FOOK JEWELLERY COMPANY LIMITED），在零售高峰期月租高達180萬元，意味新租金較高峰已累積插水72%或130萬元。

上述全幢舖位包括地下、一樓至三樓，每層面積約1,200平方呎，合共4,800平方呎。舖位業主為資深投資者吳金福或相關人士，於2010年11月以4.36億元購入上址重建。若以其購入價4.36億元計算，最新的租金回報僅約1.37厘。

最新租金回報降至1.37厘

惟翻查差估署資料，目前各類戶型住宅單位的租金回報介乎1.9厘至2.3厘，最高為實用面積429平方呎以下的A類單位，而最低為1,722平方呎或以上的E類單位，反映上述舖位的租金回報遠低於住宅物業。