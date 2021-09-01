逾40名業主放售長沙灣工廈85%業權　全幢估值約6.6億

市區工廈物業有價有市，長沙灣聯興工廠大廈逾40多名業主，聯合推出放售大廈85%業權份數。若以整幢工廈100%業權及重建後的樓面約12.67萬平方呎計算，現時全幢物業市場估值約6.6億元，每平方呎樓面地價約5,200元。

世邦魏理仕表示，以公開要約形式出售聯興工廠大廈約85%業權份數，連同潛在可供出售業權計算可增至約99%，要約截止日期為10月12日中午12時正。據了解，該廈85%業權涉及逾40多名業主。而持有餘下業權份數的小業主，口頭上亦答應願意出售手上物業。

聯興工廠大廈位於瓊林街109號，距離荔枝角港鐵站僅3分鐘步程。現為一幢10層高之工業大廈，地盤面積約 8,800平方呎，現時地積比率約7.8倍，建築面積約68,676平方呎。

聯興工廠大廈現為一幢十層高之工業大廈，地盤面積約8,800平方呎。

料重建新式工廈、寫字樓 涉12.67萬呎

是次出售大廈約85%業權，涉及超過40名業主，假如整個項目能夠統一業權並獲城規會批出，料可以14.4倍地積比率重建，最高重建面積可達約126,720平方呎，適合重建為新式工廈，同時也可透過補地價重建為寫字樓或數據中心，前者呎租料約27至28元，後者呎租則可以高達約30元。

世邦魏理仕香港資本市場部執行董事兼主管甄浚岷表示，政府去年就非住宅物業「撤辣」，加上政府推出以「標準金額」補地價，以及活化政策申請增加20%地積比率即將到期，以上種種因素均帶動近期工業市場成交熾熱。