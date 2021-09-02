佳明3.2億購土瓜灣住宅地盤　每呎地價1.02萬　最快明年中推售

發展商積極收購市區地盤。佳明集團（1271）以3.2億元購入土瓜灣炮仗街41、43及45號發展項目，將興建一幢低層設有商舖之住宅大樓。以項目可建樓面面積約31,330平方呎，每方呎樓面地價約10,214元。

佳明集團營業及市務總監顏景鳳表示，上址享屯馬線發展潛力，距離港鐵土瓜灣站僅約3分鐘步程，又認為整個社區因龐大的鐵路網絡發展及毗連啟德發展區，其地區價值優勢已日漸釋放。

屬舊契項目 不受預售樓花限制

顏氏續指，由於上述地皮屬舊契項目，不受預售樓花同意書的規限，增加銷售彈性，故集團目標最快明年中推出市場，以配合集團專注物業發展的大方向，亦希望繼續以不同方式吸納土儲。

前粉嶺戲院申建120伙住宅

事實上，近年佳明集團不時透過私人市場增加土地儲備，如去年11月以1.4億元向有「拉鏈大王」之稱、一直活躍於工廈市場的理想集團，收購前身為粉嶺戲院的聯發街1號地盤，項目已向城規會申請重建發展成一幢16層高商住項目，提供120伙。

此外，佳明集團在7月份又進軍內地，以1.074億元人民幣（約1.29億港元）投得廣西省南寧市武鳴區一幅商住地皮，佔地面積約5.33萬平方米，許可發展地積比率約1.5至2倍。