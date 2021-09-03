THE HENLEY III 晚上8時截票　累收1051票　超購9.5倍

本周六（4日）三盤對壘，當中恒地（0012）旗下啟德THE HENLEY III 已於今日（3日）晩上8時截票。恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，「THE HENLEY III」共錄得1,051票登記數字（中介人佔24票），超額認購逾9.51倍，反應踴躍，反映各準買家對項目發展前景充滿信心。項目將於明天（星期六）首輪開售100伙住宅單位。

THE HENLEY III 首批100伙，折實平均呎價為27,938元，折實售價由625.38萬元至2499.54萬元，折實呎價由25,218至33,385元。首批涵蓋38伙開放式、50伙一房、8伙兩房及4伙3三房單位，實用面積由238至778平方呎，而折實售價低於1,000萬之單位則佔83伙。

明天將有三大新盤同日銷售，合共提供573伙，其中THE HENLEY III 供應最少，只有100伙。另外兩個大型新盤為新地（0016）天水圍Wetland Seasons Bay 及 嘉里（0683）及信置（0083）合作發展之黃竹坑揚海，分別提供285伙及188伙。