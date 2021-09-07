中資財團5.5億收購聯合道舊樓逾五成業權　住宅每呎收購價1.7萬

中資財團積極進行市區舊樓收購。繼6月份斥資4億元向「舖王」鄧成波家族收購九龍城聯合道一籃子物業後，相關中資財團進一步向小業主購入餘下物業。目前持有聯合道2至16號地盤的業權份數，已上升至逾50%，相關收購金額高達約5.5億元。部分已獲收購的住宅單位，平均收購呎價高達約1.7萬元。

平均每呎收購價約1.7萬

聯合道2至16號整個項目共涉及73個業權，分布在3幢唐樓，地下為商舖用途，樓上則為住宅單位。以現有樓面實用面積計，住宅平均收購呎價約17,000元；每個面積介乎800至1,000平方呎的商舖，成交價則介乎約3,500萬至4,200萬元不等。

聯合道2至16號大部分物業原由「舖王」鄧成波家族持有，惟部分於6月以4億元沽予中資財團。

舖位收購價介乎3500萬至4200萬

據資料顯示，上述聯合道收購地段最新錄得個別成交，如聯合道2號裕聯大廈地下B號舖，以4,200萬元易手，而聯合道10號至16號新泰樓地下7號舖，則以3,500萬元易手。兩個舖位分別由新銀投資有限公司及置威投資有限公司買入，其公司董事同樣姓黃。

整個聯合道2至16號地盤面積約10,051平方呎，現劃為「住宅(甲類)」用途。整個地段日後可重建為商住項目，並能提供逾90,450平方呎可建樓面面積。

料可重建商住項目 涉逾9萬呎

翻查資料，上述聯合道2至16號大部分物業原由「舖王」鄧成波家族持有，惟今年6月份，家族先以4億元沽出部分予中資財團。仲量聯行指，隨後該中資財團於數月內再購入聯合道2至16號的決定性業權分數，作價共約5.5億元。

據了解，目前該中資財團已完成收購聯合道6至8號舊樓，而2至4號則持有逾六成業權，至於10至16號則有逾五成業權。餘下的業權主要集中在住宅單位的小業主手上，涉及約20至30戶。

仲量聯行：中資買家擬續在港投資

負責進行收購工作的仲量聯行香港資本市場部董事梁鎮峰表示，由於聯合道毗鄰九龍塘傳統豪宅區，日後重建為商住物業，料享有開揚景觀，望九龍仔公園方向。並指上述中資買家長遠看好鄰近豪宅地段的物業前景，擬續投資本港地產市場。