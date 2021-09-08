擲逾4100萬購九肚山尚珩　測量師張翹楚：全面通關後更難買樓

地產界人士紛入市購磚頭，泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚上月底斥資4,138.8萬元購入沙田九肚山尚珩一個低層單位，呎價接近2.1萬元。張翹楚回覆《香港01》表示，現金正不斷貶值，而且擔心未來香港全面通關後，買樓會遇到更大競爭，難度更高，故及早入市買樓自住。

據土地註冊處資料，上述九肚山尚珩第1座低層單位，在8月27日以4,138.8萬元沽出，新買家為張翹楚（CHEUNG KIU CHO VINCENT）。單位實用面積1,971平方呎，為四房雙套間隔，附有一個車位，成交呎價20,998元，採90天成交期。

張翹楚買入的九肚山尚珩低層戶，實用面積1,971平方呎，四房雙套間隔。（資料圖片）

「過去十年現金好似貶值左一半」

近年不時就香港樓市、房地產政策發表評論的張翹楚表示，是次買入尚珩作自住用途，又透露自己為換樓客。他認為，全球各國採取量化寬鬆政策的影響下，現金不斷貶值，「對比其他投資工具，個人覺得過去十年持有現金，就好似已經貶咗左一半，所以一定要拎去投資或買樓，而香港物業嘅流動性較高，係一定會賣得出，唔似其他海外地區等足一年都賣唔到。」

他又認為，過去一至兩年，受到疫情影響，來港買樓的內地旅客數目大幅減少，假若未來政府落實全面通關，情況將會完全不同，屆時買樓將會面對更大競爭。

然而，目前九肚山一帶的二手樓，升值幅度有限，甚至出現零星蝕讓個案，張翹楚認為，自己入市時機不俗，是次購入單位為尚珩最後一個貨尾單位，並坦言已全面了解各張價單的資料，「今次我買𠵱個單位，扣埋車位其實每呎都係約2萬蚊，相對上較為安全，預計較易錄得升幅。」