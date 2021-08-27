金庸遺孀7300萬沽禮頓山四房　持貨14年升值1.8倍

文學泰斗查良鏞（筆名金庸）的遺孀林樂怡，新近以7,300萬元沽出跑馬地禮頓山一個四房單位，成交呎價近5萬元。原業主持貨14年帳面升值約1.8倍。

區內代理透露，上述成交個案為禮頓山3座低層A室，實用面積1,461平方呎，採四房間隔，早前叫價7,300萬元，在未有減價的情況下獲買家承接，成交呎價約49,966元。單位於2007年3月買入，當時購入價2,580萬元，是次易手帳面升值4,720萬元或1.8倍。

該單位由一間盈佳興業有限公司（EARNBEST LIMITED）持有，公司董事為林樂怡（LAM, LOK YEE CONNIE）。

據了解，林樂怡為已故名小說家、文學泰斗查良鏞（筆名金庸）的第三任妻子，林氏在上環、跑馬地、半山共擁有5個物業，均在1996至2012年間購入，市值約5億元。

禮頓山連錄成交 三房6300萬易手

事實上，近月禮頓山承接力強勁，不少豪宅客入市「磚頭」保值。美聯物業東半山跑馬地-禮頓道分行高級營業經理朱秀梅表示，禮頓山為8座高層B室，實用面積約1,240平方呎，採三房套房連儲物房間隔，新近以約6,300萬元連車位成交，呎價約50,806元。

業主於2000年12月份以約1,329萬元購入上述物業，是次轉售帳面獲利約4,971萬元，物業升值約3.74倍。