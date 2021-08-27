豪宅提款機｜南區翠峰園「多按盤」洋房1.43億沽　呎價5.65萬

港島傳統豪宅地段錄得一宗逾億元「多按盤」洋房成交。南區壽山村道翠峰園一幢洋房以1.43億元沽出，呎價逾5.65萬元，較22年前購入價升值5.5倍。該幢洋房近年多次成為「提款機」，在過去六年曾被抵押貸款多達十多次，也曾單筆借貸2,000萬元。

據土地註冊處資料，上述成交個案為翠峰園單號洋房，在本月11日以1.43億元沽出。該洋房實用面積2,528平方呎，設有花園800平方呎，望深水灣方向，享開揚海景，是次成交呎價約56,566元。

該洋房由公司名義持有，該公司於1999年以2,200萬元購入上址洋房，是次易手帳面升值約1.21億元或5.5倍。

去年底同時承做3次「五按」

資料顯示，上述洋房在2015年十多次被抵押貸款，個別貸款金額高達600萬、800萬及2,000萬元。而在2020年起，抵押貸款的次數更加頻密，於去年12月初在三日內向兩間財務機構及一位人士同時間承做「五按」。

至於洋房新買家的英文名字為國語拼音，料為內地客。不過是次該名買家支付了607.75萬元，佔樓價約4%，即為已持有香港身份證的首置人士。