長情業主2.8億沽上環永樂街5層高物業　近半世紀升值372倍

傳統商業區上環永樂街一幢五層高的全幢物業，獲買家以約2.8億元購入，原業主持貨約四十五年，帳面大賺2.79億元，升值372倍。

全幢收租39萬 回報約1.67厘

市場消息透露，上述大額成交為上環永樂街59號全幢物業，面積約10,917平方呎，市傳以約2.8億元沽出，成交呎價約25,648元。物業毗連甲級寫字樓中遠大廈，與上環港鐵站僅約1、2分鐘步程。

物業地舖現由零食店優品360以每月約15萬元租用，而一樓至五樓則作為寫字樓，全幢物業每月租金收入約39.1萬元，以成交價計算，回報約1.67厘。據了解，原業主於1976年至1977年分三次購入上述全幢物業，合共涉及75萬元，即持貨至今約四十五年，帳面升值372倍，獲利約2.792億元。

年初曾獲2.3億洽購 料屬發展商收購

有代理指，上述全幢物業早前曾叫價高達4億元，隨後回落至3億元。直至今年年初，有發展商出價約2.3億元洽購，惟未能成事。最終物業在近月以約2.8億元易手，據悉是次買賣有機會為發展商的收購行動，不排除連同周邊的地盤合併發展。

西灣河Island Residence舖獲4.5億洽購

此外，由會德豐地產或相關人士持有的西灣河ISLAND RESIDENCE地舖連一樓A至E號舖，市傳新近獲買家以約4.5億元洽購。舖位面積約14,040平方呎，若交易落實，成交呎價約32,051元，舖位現由大眾銀行及多個租戶承租。

ISLAND RESIDENCE位於筲箕灣道163號，屬單幢式住宅，全盤提供170伙，項目早在2015年中下旬開售，並於2017年底入伙。