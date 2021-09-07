王敏剛胞姊3500萬沽聯合廣場地舖　34年勁賺逾2600萬

再有名人沽貨，據土地註冊處資料，太子聯合廣場單號地舖，新近以3,500萬元沽出，賣家料為已故全國人大港區代表王敏剛的胞姊王敏馨，持貨三十四年，舖位帳面升值近3倍。

資料顯示，太子聯合廣場地下9號舖，以3,500萬元沽出。舖位面積約1,000平方呎，成交呎價約3.5萬元。舖位原業主為世勁發展有限公司（ALFA WHEEL DEVELOPMENT LIMITED），公司董事為王敏馨（WONG MAN HING ALICE）。王敏馨透過上述公司在1987年以880萬元購入上址，是次易手帳面升值2,620萬元。

王敏馨與「造船大王」王華生女兒的中英文名字相同，料為同一人。王華生育有七名子女，其中王敏馨為長女，至於已故港區人大代表王敏剛為其胞弟。舖位在2018年5月份曾以每月5.9萬元租出，以此作參考，舖位租金回報約2厘。

直擊半世紀豪宅 已故港區人大王敏剛壽山村道別墅1.48億易手

事實上，近月「造船大王」王華生家族相關成員不時沽貨，如王敏剛遺孀持有的南區壽山村道獨立別墅，今年6月份以1.48億元沽出，較3月份招標意向價1.75億元低約15%。物業為1963年落成的一幢三層高別墅，樓齡58年，地盤面積4,949平方呎，總實用面積約2,903平方呎，提供三間睡房及一間書房，設獨立花園及車房，成交呎價約50,982元。

【壽山村道豪宅別墅直擊】