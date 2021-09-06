前老鳳祥旺角旗艦店　獲樓上燕窩莊30萬短租半年　高位插水86%

旺角亞皆老街及西洋菜南街交界巨舖，原由內地百年老字號、中國龍頭金舖上海老鳳祥金行承租作旗艦店多年，惟今年6月份遷出並交吉。舖位新近獲售賣貴價優質補品的樓上有限公司（前稱樓上燕窩莊）承租，以每月約30萬元短租半年。是次短租水平較舖位高峰期（長租）月租約220萬元，大幅插水約86%。

市場消息透露，上述舖位為亞皆老街67及69號地下連67號閣樓，位處新之城及港鐵站出口對面，屬單邊位、門面極搶眼，面積約2,300平方呎，新近獲樓上有限公司以每月約30萬元短租，呎租130元，租約期約六個月，租約期由9月至明年2月，橫跨聖誕及新年檔期。

老鳳祥高峰期月租220萬

翻查資料，上述亞皆老街舖位的舊租戶，為上海老鳳祥金行，於2015年以每月約220萬元高價承租，呎租約957元。惟在2018年續約時，租金已回落至180萬元。及至今年6月份租約期滿，老鳳祥決定不再續租。

上述舖位由資深舖位投資者黎永滔持有，在6月份已重新把舖位推出招長租，意向月租約80萬元，此租金水平較老鳳祥高峰期月租約220萬元，大跌六成；較再對上一手租客、連鎖服裝店鱷魚恤2006年承租的租金約98萬元，亦低約18.3%。不過舖位一直未能覓得長租租戶，最終只能短租。

業主黎永滔：未通關 舖租難上升

黎永滔回覆《香港01》記者查詢，確認上述舖位成功短租，月租約30萬元。他認為，近月受惠政府派發消費劵刺激，零售市況有所回暖，不少商戶開始於旺區積極尋找合適舖位，準備應付年底聖誕節及明年農曆新年的兩大消費檔期。

對於目前舖市租金走勢，他認為中港仍然未恢復通關，整體舖租水平難上升，預計只在低位徘徊。不過他亦認為舖市已經過左「最壞時間」，料市況有機會進一步改善。

至於多寶地產董事總經理陳志寶則認為，零售氣氛已經有所好轉，不少商戶嘗試落戶旺區，料核心街道舖位短租個案將增加，有助緩和舖位空置情況。