「大坑舖王」波斯富街巨舖獲3.5億洽購　曾為全港最大夾公仔店

核心購物區醞釀大額舖位成交個案。市場消息透露，由「大坑舖王」周炳權家族持有的銅鑼灣波斯富街逾萬平方呎巨舖，市傳正獲買家以逾3.5億元洽購。該舖位地下A號舖、一樓及二樓，在過去兩年獲夾公仔店「娃娃星球」承租，為全港面積最大的夾公仔店。

據了解，上述巨舖洽購個案為波斯富街21至27號本德大廈地下A至D號舖、一樓至二樓，面積合共約13,800平方呎，早前曾以約6億元放售。

翻查土地註冊處資料，上述舖位由4間公司持有，4間公司的董事均包括資深投資者周炳權。據了解，周炳權為老牌建築商周勝記置業第二代話事人，在大坑擁有逾30個舖位、住宅物業以至全幢物業，享有「大坑舖王」之稱。

去年底曾內部轉讓 作價共3億

資料又顯示，該批波斯富街舖位在2020年12月曾作內部轉讓，其中地下A舖、一樓至二樓以1.2億元登記，而B、C及D號舖3個舖位同樣以6,000萬元登記易手，即該批舖位合共總值約3億元。

「娃娃星球」承租兩年 全港最大夾公仔店

上述波斯富街地下A號舖連一樓及二樓共11,600平方呎，在零售高峰期2014年曾由豐澤電器承租，月租約92萬元，隨後在2018年獲本地連鎖服裝店包浩斯（0483）以每月約30萬元短租。

而在2019年9月該舖位由夾公仔店「娃娃星球」取代，以每月約48萬元承租作旗艦店，加租高達60%，該舖位更成為全港面積最大的夾公仔店。

至於其餘的地舖則有其他租戶，如地下B、C號舖由服裝店Baleno承租，而單邊位置的D號舖，原由時間廊租用，不過目前也短租戶散貨場使用。