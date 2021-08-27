CCL報189.52點　連跌兩周　新界西指數再創歷史新高

中原城市領先指數CCL最新報189.52點，按周跌0.46%，連跌兩周共0.95%。至於分區指數則錄得兩升兩跌，其中，新界兩區指數齊升。

CCL_Mass：新界兩區指數齊升

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，新界西CCL_Mass報178.56點，按周升2.27%，創歷史新高。近4周計，新界西CCL_Mass錄得3次創新高，累升1.02%，走勢持續向上；新界東CCL_Mass報204.91點，按周升0.33%，走勢反覆向上。

港、九指數走勢回軟 拖累CCL破頂後升勢受阻

港島CCL_Mass報196.13點，按周跌0.47%，連跌2周共0.94%。九龍CCL_Mass報186.00點，按周跌0.98%。港九市區樓價近兩周走勢回軟，拖累CCL破頂後升勢受阻，繼續於歷史高位爭持。現時港島CCL_Mass距離歷史高位相差1.56%，等待突破。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報192.77點，按周升0.14%；CCL（中小型單位）報190.28點，按周跌0.01%；CCL（大型單位）報185.47點，按周跌2.81%，拖累CCL破頂後升勢受阻。

中原指，今周指數反映８月第三周樓市表現，近日金管局宣布增發400億票據、以及天水圍新盤收票反應熱烈，對香港樓價的影響將會在2021年9月中旬公佈的CCL開始反映。