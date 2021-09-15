單位直擊｜珀麗灣海景兩房戶800萬有找　吸外區上車客入市

自成一隅的荃灣區馬灣大型屋苑珀麗灣，受位置及交通所限，樓價略較市區屋苑低水，預算800萬元以下亦有海景兩房單位選擇，吸引外區客跨區「上車」。

珀麗灣新錄一宗二手成交，為16座高層C室，實用面積530平方呎，兩房間隔，享開揚海景，新近以715萬元成交，呎價13,491元，屬市價成交。美聯物業高級分區營業經理熊建明透露，原業主最初叫價738萬元，吸引外區上車客洽購，議價後略減價23萬元，至715萬元成交。

【成交單位直擊】

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據代理提供相片可見，單位內櫳企理，外望海景及山景。資料顯示，原業主2010年10月以336.9萬元購入上址，持貨十一年，現轉手帳面賺378.1萬元，物業期內升值約1.1倍。

珀麗灣位於馬灣珀麗路8號，島上只有4條巴士線來往市區，住戶亦可選擇乘搭渡輪。屋苑平均呎價則較市區低水。參考中原數據，珀麗灣近月平均二手成交呎價約為12,741元，而荃灣西及青衣區同樣望海景的二手成交呎價徘徊1.5萬元，相比之下，珀麗灣呎價較之低約15%。

熊建明指，珀麗灣本月暫錄8宗成交，個別業主議價空間增加，成交量及睇樓量按月回升。