單位直擊｜天水圍新盤向隅客　回流原區覓盤　778萬入市維景灣畔

第三季新盤市場有近2,000伙供應，當中約有八成新盤出現逾10倍超額認購情況，製造不少向隅客，部分回流原區二手市場。將軍澳維景灣畔新近錄得上車客入市，據了解，買家為天水圍新盤向隅客。

上述成交單位為維景灣畔3期15座低層B室，實用面積405平方呎，一房間隔，新近以778萬元成交，折合呎價19,210元。美聯物業區域經理黃少明透露，新買家為本區上車客，因未能成功購入一手單位，回流二手市場，睇樓約1個月決定入市上述單位。

至於原業主則於9月初以788萬元放盤，議價後減價10萬元易手單位。資料顯示，原業主於2002年以186.6萬元購入，持貨19年帳面獲利591.4萬元，單位升值3.2倍。

【成交單位直擊】

從代理提供相片可見，單位內櫳簇新企理，客廳及房間均間隔方正，設窗台，外望開揚樓景。單位亦設長型獨立廚房，設有雪櫃、洗衣機、爐具等家電。黃少明表示，維景灣畔9月至今錄得7宗買賣成交，平均實用呎價18,196元。

維景灣畔位於調景嶺澳景路88號，與調景嶺港鐡站約相距3分鐘路程。屋苑共分三期發展，合共提供5,721伙，樓齡約21年。