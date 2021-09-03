單位直擊｜長沙灣AVA 61 開放式戶369萬易手　四年帳面蝕27萬

樓價持續向上，惟單幢納米樓仍錄蝕讓，長沙灣AVA 61一伙開放式單位，新近以369萬元成交，帳面蝕約27.4萬元。

上述單位為長沙灣AVA 61中高層B室，實用面積164平方呎，屬開放式間隔，近日以369萬元易手，呎價22,500元。利嘉閣助理分區董事陳鴻信表示，原業主於2017年8月以約396.4萬元一手購入單位，持貨約四年，現轉手帳面蝕約27.4萬元或約7%。據了解，原業主一直把單位放租，近日因私人理由放賣。

據代理提供相片可見，單位內櫳尚算簇新企理，設有高架床，單位其他部分則保留發展商交樓時的家電及裝修。

【成交單位直擊】

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參考中原數據，AVA 61 最近錄得的10宗二手成交，升值幅度均不超過10%，當中更有三宗為帳面蝕讓。代理指，同區有其他更好質素的新盤選擇，以致AVA 61二手成交表現稍遜。近年長沙灣及深水埗一帶有不少與AVA 61 同類之單幢新盤供應，樓齡相約的半新盤有如南昌一號、喜遇及傲凱等。

AVA 61 位於深水埗大埔道61號，屬單幢式住宅，合共提供138伙，步行至港鐵深水埗站約需4分鐘。