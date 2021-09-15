開業近四十載　花旗銀行7.1億沽中環龍頭舖　「台灣張」接貨

有美資大型銀行沽售傳統核心商業區的龍頭巨舖。花旗銀行（香港）上月以7.1億元賣出開業接近四十年的中環會德豐大廈逾萬呎巨舖，持貨至今帳面大賺逾3億元。

新買家為「台灣張」張彥緒

據土地註冊處資料，上述成交為中環會德豐大廈地下A舖、地庫連同外牆，在8月19日透過招標形式以7.1億元沽出。原業主為花旗銀行（香港）有限公司（CITIBANK (HONG KONG) LIMITED），於2004年12月以3.9億元買入上述舖位，是次易手帳面獲利3.2億元，升值82%。

至於巨舖新買家為騰倡有限公司（SHINY PROFIT LIMITED），公司董事為有「台灣張」之稱的投資者張彥緒，張彥緒支付3,017.5萬元作為稅款，佔成交價4.25%。張彥緒近年活躍於投資本港商廈市場。

自用三十八年作龍頭舖位

上述舖位由花旗銀行自用多年，位於德輔道中及畢打街的交界位置，享有單邊優勢，而且鄰近多個港鐵中環站出口及電車站，人流極暢旺，至於舖位一條馬路之隔為Louis Vuitton的中環旗艦店。

該巨舖總面積11,924平方呎，其中地舖為2,462平方呎，地庫為9,462平方呎，以整個舖位計算，成交呎價約59,544元。

02年曾沽巨舖 兩年後高一倍價錢購回

此外，翻查資料，是次為花旗銀行第二度沽出上述舖位。花旗銀行早於1983年以約9,000萬元買入上述巨舖，隨後在2002年樓市低潮期，以約1.84億元沽出予億都國際（0259）並售後租回。

不過，事隔兩年，舖位租金及價格重回升勢，花旗銀行在2004年以3.9億元重新購回巨舖，並一直自用至今。若不計及期間沽出舖位的兩年，花旗銀行屹立該舖超過三十八年。

近一年頻頻有銀行沽出舖位物業，如渣打銀行本月初以約4,680萬元賣出上水「水貨街」新豐路舖位；至於東亞銀行於去年7月亦以1.35億元沽出屯門鄉事會路舖位。