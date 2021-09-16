大埔比華利山別墅連錄兩宗蝕讓　有業主損手逾五球離場

被稱為「蝕讓之城」的大埔比華利山別墅，近一周再連錄兩宗二手成交，業主均需損手離場，兩宗分別為翠樺道及萊茵道洋房，賣家分別帳面損手約278萬及507萬元。

市場消息指，翠樺道一幢單號屋，實用面積1,593平方呎，五房三廳間隔，連私人花園，新近以1,720萬元易手，呎價10,797元。據了解，原業主於2011年5月以1,998萬元購入，現轉手帳面蝕278萬元，持貨十年，期內貶值14%。如計及稅項及佣金等雜費，料實蝕逾350萬元。

至於另一宗蝕讓，涉及萊茵道雙號屋，實用面積1,902平方呎，同為五房三廳間隔，連雙車位以2,160萬元成交，呎價11,346元。美聯物業分行市務經理黃國清表示，原業主初期叫價2,500萬元放盤，與買家議價後，終減價340萬元（或約14%）成交。資料顯示，原業主於2011年5月以2,666.9萬元購入洋房，持貨十年，帳面蝕約506.9萬元離場，物業期內貶值19%。

參考中原數據，比華利山別墅近10宗二手成交中，5宗均為蝕讓個案，貶值幅度由2%至19%不等，其餘5宗的帳面賺幅由1%至12%，即「明賺暗蝕」。