鰂魚涌THE HOLBORN 累收900票　下張價單首推兩房戶型

恒地（0012）鰂魚涌新盤THE HOLBORN 日前已上載銷售安排，鐵定於本周日（19日）首輪推售128伙。恒地營業（二）部總經理韓家輝表示，項目自上周六（11日）至今累收逾900票，以周日推售128伙計算，超額認購6倍，料短時間加推新一批單位，並有機會於下一張價單首推兩房戶，具一定提價空間。

為配合開售，美聯物業今日開設THE HOLBORN 旗艦專門店，同時推出置業優惠。美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，夥拍美聯推出家居設計及家俬置業優惠，首5名透過美聯購入THE HOLBORN一房單位的買家，可獲贈價值1.38萬元的家居設計及傢俬置業優惠，合共總值6.9萬元。

據發展商早前公布之銷售安排，首輪推售128伙，僅涵蓋開放式至一房戶型，實用面積由220至260平方呎，折實售價由580.8萬至803.4萬元，折實呎價介乎25,309元至31,507元，項目於本周本周六（18日）下午二時截票。