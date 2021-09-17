教協5500萬沽旺角總辦事處會址　半個月兩度沽貨套2.3億

有48年歷史的香港教育專業人員協會（教協）在本月11日正式通過解散。有消息指出，由教協持有並用作教協總辦事處的旺角中僑商業大廈全層商廈，新近以約5,500萬元沽出。若連同本月初沽出的旺角好望角大廈兩層樓面共1.75億元，合共套現2.3億元。

市場消息透露，上述商廈成交為山東街47號中僑商業大廈7樓全層，面積約6,254平方呎，市傳成交價以約5,500萬元，呎價約8,794元。

資料顯示，上述物業由香港教育專業人員協會（HONG KONG PROFESSIONAL TEACHERS' UNION）持有，於2011年7月以5,033.2萬元向資深投資者「舖王」鄧成波購入。是次教協沽貨，持貨約10年帳面升值約496.8萬元或9.9%。

9月初1.75億沽旺角好望角大廈兩層

事實上，教協近月已積極沽售旗下寫字樓物業，如在9月初，向百本醫護（2293）出售旺角好望角大廈8樓及9樓兩層樓面，成交價分別為9,150萬及8,350萬元，合共成交價1.75億元。

值得留意，教協在今年較早時間仍在市場上入市購買物業，如在3月份以逾5,942.04萬元，向發展商億京買入新蒲崗商廈萬廸廣場9樓F、G、H舖，物業面積約4,534平方呎，成交呎價約13,106元。