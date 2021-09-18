紅磡曼翹首輪售130伙　單日沽128伙　佔可售單位98%

桂洪集團旗下紅磡新盤曼翹，今（18日）首輪推售全盤共130伙，整批折實售價由331.8萬至908.2萬元，折實呎價由17,281元至28,016元，入場價屬近三年市區新盤最低，而全部130伙折實售價均低於1,000萬元。



【18：00】桂洪集團：七成買家屬自用

桂洪集團董事凌俊偉指，曼翹今日首輪推售，市場反應熱烈，當中近七成買家購買單位作為自用，符合集團希望助年輕人置業之初衷。其餘則為長線投資者，看好該區受惠即將落成的全新鐵路。

【14：15】暫沽128伙 僅餘兩頂層戶

截至下午2時15分，據報曼翹暫沽128伙，佔首輪可售逾98%，僅餘兩伙頂層單位未獲認購。

【13：00】暫沽96伙

截至下午1時，據現場消耗版顯示，曼翹暫沽96伙，佔首輪可售73%，其中B室及E室單位已全數獲認購。

【12：30】累售79伙 佔可售六成

截至中午12時半，據現場消息指，暫售79伙，佔首輪可售單位130伙的六成。

【09：30】現場人頭湧湧

曼翹截收逾8,110個認購登記。早上9時半起，曼翹第一組別買家進行登記，設於紅磡嘉里酒店的售樓處，擠滿大批準買家，人頭湧湧。曼翹準買家登記完成後，會再進行揀樓次序抽籤，然後再安排揀樓。

日前市傳多家大型銀行暫時不接受曼翹的樓花按揭申請，意味着買家除可選擇建築期付款外，若選用即供付款或有機會要「一炮過」支付全數樓價。然而，項目首輪銷售收逾8,000票，超額認購60倍，為近期單幢盤收票王，市場似乎未受收緊按揭隱憂影響。

曼翹位於紅磡馬頭圍道及佛光街交界，合共提供130伙，僅提供開放式及一房戶型，關鍵日期2022年6月30日。