鄧成波家族4個月沽近百億貨　市傳再推40物業求售　市值47億

舖王鄧成波今年5月14日離世後，其家族至今已累積沽出超過42項物業，包括工商舖、住宅及停車場等，合共套現約96億元。市場消息透露，鄧成波家族正部署新一輪沽貨行動，市場流出一份新放售名單，涉及超過39項物業，合計市值高達約47億元，當中包括屯門「龍床盤」菁雋的基座商場舖位及一籃子車位，叫價約4.6億元。

據市場流出的一張全新放售名單資料，鄧成波家族新一批擬放售物業包含舊樓住宅、寫字樓、酒店、工廈、舖位、商場等，分布全港多區，包括銅鑼灣、北角、灣仔、尖沙咀、旺角、油麻地、何文田、深水埗、美孚、紅磡、土瓜灣、觀塘、新蒲崗、葵涌及屯門。

【市傳部分放售名單資料】

「龍床盤」菁雋基座連車位叫價4.6億

當中，最矚目為屯門住宅菁雋的基座商業部分，涉及1至3號商舖、商場連平台，以及47個私家車位和5個電單車位。商舖部分面積約32,034平方呎，現況交吉，意向價高達4.6億元。

此外，該家族同時放售美孚新邨1期一個面積約26,667平方呎的巨舖，意向價約3億元。該巨舖現由綜合教育中心承租，每月租金收入約46萬元，若以意向價成交，回報約1.84厘。

駱駝漆大廈一籃子舖月收租150萬

市區物業方面，較大額的物業包括油麻地美迪寧廣場多個地舖、一樓至三樓等一籃子物業，面積共約30,226平方呎，雖然物業未有提供意向價，但該批物業現時每月收租約171.82萬元，若以3厘回報估算，市值也高達約6.8億元。

此外，觀塘開源道62號駱駝漆大廈1座、2座及3座多個地舖及部分樓上舖，亦同時推出放售，同樣未設意向價。相關物業面積約19,998平方呎，部分用作收租、自用，另有部分交吉，現時租金收入為每月約150.83萬元，同樣以3厘回報估算，市值高達約6億元。

駱駝漆大廈1座、2座及3座多個地舖及部分樓上舖傳推出放售，未有設定意向價。（資料圖片）

灣仔商廈索價6.2億 遭追討改建費

正在進行改建工程作酒店用途的港島寫字樓物業，也成為鄧氏家族放售目標。如灣仔駱克道382號莊士企業大廈，全幢推出放售，叫價6.2億元，其中寫字樓部分佔11,750平方呎，而酒店部分佔11,331平方呎。

值得留意，上述莊士企業大厦內的16樓至24樓，現正進行轉酒店改建工程，不過今年8月份相關工程費用拖延逾年尚未找數，遭入稟追討。本報就上述放售名單事宜，向鄧氏家族查詢，惟尚未獲回覆。