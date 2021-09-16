鄧成波家族1.3億沽葵涌工廈　實蝕逾2300萬　金朝陽接貨

舖王鄧成波家族再度沽貨，於8月下旬以1.3億元沽出葵涌工廈一籃子物業，持貨三年，帳面蝕讓880萬元，如連同稅款及雜項等支出，估計實際蝕讓超過2,300萬元。至於新買家為金朝陽（0878）。

2018年斥1.388億入市 連逾千萬重稅

據土地註冊處資料，葵涌華星街13號南華泠房大廈地庫、低層地下及3樓平台，於8月24日以1.3億元賣出。物業原業主為萬利威集團有限公司（Mainway Holdings Limited ），公司由舖王鄧成波兒子鄧耀昇持有。鄧氏在2018年8月以1.388億元購入上址，是次易手帳面蝕讓約880萬元或6.34%。

此外，鄧氏家族在三年前買入物業時，支付高達1,179.8萬元的雙倍印花稅，若連同買賣兩次的佣金共268.8萬元計算，估計實際要蝕逾2,328萬元。

鄧成波在今年5月份離世，一度導致與金朝陽的交易未能完成。（資料圖片）

至於新買家為騰翠有限公司（MASTER GREEN LIMITED），公司董事包括陳慧苓 （CHAN, WAI LING）及傅金珠 （FOO, KAM CHU GRACE）。二人為金朝陽執行董事及集團主席兼執行董事。

金朝陽：與鄧成波物業交易並未完成 陞域指正洽商解決方案

事實上，金朝陽與鄧成波家族在今年4月份就上述葵涌工廈物業，以及九龍城衙前塱道3至13號大華樓四樓及五樓之10個住宅單位，進行股份交換協議。不過5月份鄧成波離世，一度導致交易未能完成。

值得留意，金朝陽近年多次買入上述大廈物業，如今年7月份以2億元買入上述南華冷房大廈地下、1樓、2樓B室及4個車位，而2019年則以1.18億元買入該廈的2樓A室及3樓全層。