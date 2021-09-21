伯恩光學apm旁地盤擬重建72萬呎綜合商廈　設12層高商場

由伯恩光學總裁楊建文持有、鄰近大型商場apm的觀塘開源道及巧明街共三幢工廈，向城規會申請重建為一幢總樓面高達約72萬平方呎、樓高200米的商廈，基座設有12層樓面作零售及食肆用途。

據城規會資料，上述申請個案現址為開源道75至77號業發工業大廈1期及2期，以及巧明街119至121號年運工業大廈，整個工廈地盤相連，地盤面積合共約50,001平方呎。位置上毗連apm及鱷魚恤中心，對面即為觀塘廣場，故人流極旺。

申請人：與商業區產生協同效應

據資料，申請人計劃放寬地積比率兩成至約14.4倍，以發展一幢樓高200米、設39層的商廈，用途包括辦公室、商店及服務行業和食肆，落成後總樓面高達約720,014平方呎。大廈地庫B1層、地下、1樓至10樓為零售及食肆用途，合共12層零售樓面，而13樓至38樓為寫字樓，地庫5層為停車場，將提供311個車位。

申請人認為，上述工廈重建為商廈的計劃，響應起動九龍東的政策意向，預計可與觀塘商業區的持續轉型產生協同效應。

現時港鐵觀塘站、商場apm與旁邊的鱷魚恤中心均已打通，商場人流可直達開源道方向，上述伯恩光學總裁楊建文提出的重建計劃，估計直接受惠本身已有的道路網絡。

曾分開申重建兩幢新式工廈

伯恩光學總裁楊建文早年靠生產手機屏幕起家，近年轉型收購工廈重建。翻查資料，楊建文早在2017年12月透過強制拍賣，以底價逾16.21億元統一業發工業大廈2期全部業權。

去年8月楊建文曾就業發工業大廈1期，申請重建為一幢39層高的新式工廈，提供約28.8萬平方呎。此外，巧明街119至121號年運工業大廈同樣由楊建文持有，去年9月份亦有向城規會申請發展一幢樓高不多於39層的新式工廈，樓面面積約14.4萬平方呎。

參考區內地標商場apm，由新地（0016）發展，屬創紀之城第五期部分，樓高11層，樓面約60萬平方呎。而同屬新地發展的巧明街98號前九巴車廠用地，2019年亦已獲批重建為兩幢商廈及商場，其中商場部分樓高達12層，料規模較apm更大，最快2022至2023年落成，可見未來觀塘區將續有大量零售樓面供應。

此外，在港鐵站的另一邊，住宅凱滙的基座商場裕民坊Yue Man Square 「YM²」，經已投入營業，商場及公共設施總面積逾35萬平方呎。