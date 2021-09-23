鄧成波家族1.8億沽銅鑼灣地舖　持貨4年帳面蝕3500萬

零售核心區再錄得逾億元的大額舖位成交。市場消息透露，由鄧成波家族持有的銅鑼灣禮頓道地舖，新近以約1.8億元沽出，持貨約四年，帳面貶值約3,500萬元或16%。

上述成交舖位為銅鑼灣禮頓道33至35號地下，舖位面積約2,800平方呎，早前曾叫價高達2.7億元，不過一直未獲承接。舖位現由中國銀行以每月約56萬元承租，租金回報高達3.7厘，不過，扣除免租期等因素後，實際回報率料約2.9厘。

2017年2.15億購入

翻查資料，上述舖位原業主為CINDY PROPERTY LIMITED，公司董事為鄧耀昇及葉少萍，二人分別為鄧成波的兒子及妻子。據了解，鄧氏家族在2017年以約2.15億元購入上述舖位，是次易手帳面貶值約3,500萬元。

核心區屢錄逾億大額舖位成交

事實上，近月市場不乏矚目大額舖位成交個案，如耀才證券（1428）主席葉茂林近月先後大手買入銅鑼灣的舖位，如6月份斥資2.1億元買入銅鑼灣怡和街46至54號麥當奴大廈地下A號及F號地舖及地庫全層，隨後在8月份以5.25億元買入同區波斯富街21至27號本德大廈地下A、B、C及D舖，連同1及2樓巨舖。

此外，中環區近月也錄得矚目巨舖成交，如花旗銀行（香港）在8月份以7.1億元中環會德豐大廈地下A舖、地庫連同外牆，承接舖位的新買家為有「台灣張」之稱的投資者張彥緒。