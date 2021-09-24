青龍頭逸璟‧龍灣兩房戶遭撻訂　料發展商殺訂逾36萬

新盤市場持續錄得撻訂，9月截至24日，已累計錄32宗撻訂，其中14宗屬於本月成交。內房中冶（1618）旗下青龍頭逸璟‧龍灣，新近再錄一宗撻訂個案，發展商料殺訂約36.6萬元。

據成交紀錄冊顯示，逸璟‧龍灣1座3樓B室，於本月15日以733.9萬元成交，惟新近顯示為「簽訂臨時買賣合約後交易未有進展」，料買家遭細訂離場，並遭發展商沒有5%訂金、涉約36.6萬元。上述單位實用面積443平方呎，屬兩房間隔。

柏傲莊III再錄一宗取消交易

另外，新世界（0017）大圍站柏傲莊 III 新增一宗取消交易個案，涉及第8A座30樓B室，實用面積697平方呎，於6月20日以1,750.5萬元成交，買家現取消交易預計可獲約36萬元之賠償金。

柏傲莊 III 早前宣布拆卸重建，以致交樓日期延遲約九個月，選擇取消交易之買家可獲發展商退訂賠息，並有額外賠償金，故不屬於撻訂個案。