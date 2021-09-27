盛滙李根興2700萬沽兩舖　沙咀道舖「一拆二」賣貴逾五成

零售舖市回暖，有在低位買入舖位的投資者，率先獲利套現。近年屢次短炒細價舖位的盛滙商舖基金，新近連環沽出兩個舖位，套現約2,742萬元，兩舖位僅持貨約五至十個月，現合共帳面大賺超過「七球」。

沙咀道舖斬件賣 十個月貴逾五成

盛滙商舖基金創辦人及行政總裁李根興表示，過去周末賣出兩個舖位，其中，荃灣沙咀道333號德仁樓第二期地下A2舖，面積約370平方呎，早前叫價1,800萬元，新近降至1,550萬元易手。舖位現由便利店以每月約3.8萬元租用，回報約2.94厘。

基金去年11月以2,050萬元購入上述德仁樓第二期地下整個A號舖，原本面積約740平方呎，不過隨後「分契」拆細為A1及A2號兩個舖，平均每間舖購入價為1,025萬元。以此計算，是次易手的地下A2舖，在約十個月間帳面升值約51%或525萬元。

太子地舖五個月升值26%

至於盛滙沽出的另一間舖位為太子汝州街17號地下B1舖，面積約200平方呎，原叫價1,400萬元，新近以約1,192萬元易手。基金於今年4月以950萬元購入此舖位，是次易手帳面升值約26%或242萬元。舖位現由雞蛋仔店以每月約3.2萬元承租，新買家享租金回報約3.2厘。

累斥4.4億買19間舖

盛滙基金李根興指，今年至今已累積斥資4.4億元買入19間街舖，即將達到年初預計的目標5億元水平，因此，把目標最新上調至7億元。至於沽舖方面，基金今年暫沽10個舖位，涉及金額2億元。他認為， 香港疫情受控，通關在望， 相信舖市會續暢旺，料年底前舖位租金及售價會繼續上升5％至10%。