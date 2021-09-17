房協批准延長近400個商戶租金寬減　上限75%　為期6個月

香港房屋協會（房協）今日（17日）宣布，其執行委員會已批准再度延長向轄下近400個合資格商戶提供上限為75%的租金寬減，為期6個月，由2021年10月1日至2022年3月31日。

房協行政總裁陳欽勉表示，房協早前已推出2,000萬元的消費推廣活動鼓勵接種疫苗，及推動社區消費。房協樂見本港經濟及消費情況隨著疫情漸趨穩定而逐漸復甦。為持續對商戶作出合適支援，再度為合資格商戶提供租金寬減安排，期望協助商戶繼續服務居民。

多輪租金寬減 累計6億租金收入

是次的租金寬減安排將為合資格商戶先提供50%的租金優惠，若商戶的銷售額較去年同期下跌超過50%，在提供財務證明下，房協將按其下跌的百分比提供相應的額外租金寬減，而租金寬減總額上限為75%。此外，如合資格商戶因政府的防疫措施而被指令於上述期間停業，亦可向房協申請在停業期間全額租金減免。

房協為是次租金寬減措施預留超過1億元。自2019年10月起，房協已為轄下商戶推出多輪租金寬減，連同今次措施，預計將合共減少超過6億元租金收入。