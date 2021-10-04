火炭星凱．堤岸一房及兩房示位曝光　最快明天開價｜多相

中洲旗下火炭新盤星凱．堤岸，早前開放一伙三房示範單位，國慶三日假期錄逾2.8萬人次參觀。發展商今（4日）再開放三個示範單位予傳媒參觀，包括一房及兩房戶型。

中洲置業行政總裁陳志興表示，希望最快明日（5日）開價，預計下周末進行首輪銷售。中洲置業營銷策劃總監楊聰永則表示，定價將參考近年鐵路盤如大圍站、黃竹坑站等。

連裝修示範單位以1座28樓B室為藍本，實用面積337平方呎，一房間隔。單位開則方正配開放式廚房設於玄關旁；客廳呈長型，外連露台。連裝修示範單位未有大型間隔改動，設計師將主人房房門改為趟門，並把房門旁的部分牆身改成透明玻璃，以增加客廳空間感。

【一房連裝修示範單位】

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發展商又提供一房交樓標準示範單位，同樣以1座28樓B室為藍本，相較連裝修示範單位，客廳部分明顯較壓迫。值得留意，項目交樓標準附設廚櫃、家電等，廁所更配以智能鏡櫃。

【一房交樓標準示範單位】

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至於另一間示範單位屬兩房交樓標準戶，以第5座28樓H室為藍本，實用面積527平方呎，採兩房一廁間隔，配獨立廚房，廚房設於玄關旁，客廳開則方正，外接露台，主人房連工作平台。

【兩房交樓標準示範單位】

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星凱‧堤岸為中洲置業在港的首個樓盤，由4幢住宅大樓組成，合共提供1,335伙，標準戶實用面積由228至947平方呎，涵蓋開放式至四房戶型，另有13伙特色戶，戶戶面積逾千呎。預計關鍵日期為2023年3月，距今尚有約十八個月。