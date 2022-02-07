一次意外延後入市　夫婦輾轉10年千萬購凱滙「原來愈等係會愈貴」

在香港買樓，除要有足夠「彈藥」，也要夾天時地利人和，即使做好儲蓄、上車規劃，也未必能跟上突如其來的變化。侯氏夫婦二人同為物理治療師，收入穩定且可觀，但其置業之路算是一波三折。先是懷孕打亂入市步伐，直至下定決心買樓，抽新盤卻又「抽極唔中」，最終揀得心頭好，以逾千萬元購入觀塘凱滙，但兩年的樓花期內，供樓、租樓雙重夾擊，單是住屋開支每月要逾6.5萬元，侯太形容「非常煎熬」。前後經歷近十年時間，二人去年終收樓，入住屬於自己的物業。

新婚即計劃上車 意外懷孕「轉買為租」

侯氏夫婦的置業大計，要從十年前說起，夫婦二人當年新婚不久，打算購入一個一房單位享受二人世界，花上約四年時間便成功儲到足夠首期，但正當二人準備搵樓之際，侯太發現自己懷孕，考慮到一房單位不足夠三口子居住，手頭資金僅夠應付一房細單位的首期，遂暫時擱置買樓計劃，轉向租樓。

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再度懷孕成置業導火線 新盤抽籤屢落空

租住單位約兩年，侯太再度懷孕，面對家庭即將再添一員，促使她與丈夫認真思考置業問題。侯太指，「嗰時諗，要快啲買樓啦，再租落去，又唔知會唔會被業主加價（租），到時又要搬就好麻煩。𠵱個（懷有第二胎）係其中一個導火線要買樓。」她續指，「其實最初結婚都想買，但又覺得好貴，點知原來（樓價）愈等係會愈貴。」

縱然下定決心買樓，亦非即買即有，侯氏夫婦原目標購買兩房單位，當時曾入票認購荃灣西及啟德一帶多個新盤，惟未能購得心儀單位。侯太回憶道，「一係就抽唔中，一係就畀人揀晒，都揀唔到，到我哋（抽）嗰時，又得番啲細兩房。」

供樓+租樓月使6.5萬 侯太：好辛苦

錯有錯着，一直失落新盤的同時，二人的儲蓄亦愈滾愈大，侯太續指，「啲錢一路一路咁儲，所以一直都抽唔到（新盤），資金一直增加，加到可以買到三房。」最後，在2018年觀塘大型項目凱滙推售，侯氏夫婦入票並中籤，成功購入一伙樓價約1,483.9萬元的三房大單位，面積828平方呎。由於發展商提供二按，二人成功承造80%按揭，首期大約300萬元，去年年中收樓。

凱滙於2018年12月起推售，侯生、侯太當時採用即供付款，月供大約要4.5萬元，惟樓花期長達兩年，期間他們一直租住觀塘區一個月租約2萬元的三房單位，每月住屋支出高達6.5萬元，侯太形容該兩年非常煎熬。「等𠵱個盤（收樓）嘅時候，又要租又要供，好辛苦，不過都算守得雲開，𠵱家要享受下啦。」