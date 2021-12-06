儲錢4年為上車　買樓數月萌移民念頭　90後夫婦：我哋好後悔

同為90後的黎氏夫婦，分別於2017及2018年大學畢業，投身職場短短四年，去年初決定遂斥約533萬元購買屯門一個樓花單位，屬實用面積321平方呎的一房戶型，早前正式收樓，成為業主。

畢業四年便成功上車，黎太認為是因為與丈夫二人目標一致。「我哋中學已經拍拖，未畢業已經想買樓，好彩我兩個都係咁諗，大學未畢業已開始有做兼職儲錢。」

在學期間已想買樓 畢業後即抽居屋

黎氏夫婦最初的上車目標為居屋，故大學畢業後即分別以單身名義入紙申請居屋，惟未被抽中。為增加中籤機率，二人決定2019年結婚，由排「個人隊」轉為「家庭隊」，仍然落空。故結婚後兩人未有外出租樓，暫跟家人同住，以節省開支。

「我哋抽咗好多次都抽唔中，其實都用左唔少錢，除咗居屋，我哋仲有抽埋白居二，每次都要幾百蚊。」黎太指。不過「居屋大抽獎」每年得一次機會，二人又未儲夠首期，經代理介紹下，他們轉為留意新盤樓花，打算趁樓花期內再多儲一點首期。

儲錢4年買樓 簽約後數月感後悔

夫婦二人是「打工仔」，每月收入合共約4.5萬元，工作年資僅數年，黎太分享指，若有意買樓，除要及早計劃，也要充份與另一半溝通，「因為要儲錢就要犠牲好多嘢，一年只可以去一次旅行，又未必成日會同朋友食飯。好似我老公中意打機，佢都要計住唔可以買太多game。」

去年初反修例事件未完結、疫情又開始爆發，樓市相對淡靜、樓價略為回調，二人決定入市。黎先生指，「我哋本身都住屯門，睇左御半山好耐，但佢遲遲都未開（推盤），心急之下就買咗呢度（恒大旗下恆大．珺瓏灣）。」

去年簽訂買賣合約那一刻，夫婦二人十分開心，有感完成了多年的心願，豈料數月後竟開始後悔。「一開頭買係好開心㗎，不過真係估唔到買完之後會有國安法（去年6月30日生效），我哋好後悔。」黎太解釋道，政治環境不穩，令二人萌生移民的念頭，惟他們當日入市承造了80%高成數按揭，單位亦未過三年額外印花稅（SSD）期限，如將物業轉手需涉高昂稅項，故早前正式收樓一刻，二人心情忐忑，並透露或待單位「鬆綁」轉手後再作移民打算。