9月三大辣招稅錄16億　按月升1.5倍　新盤帶挈DSD稅收逾11億

據稅務局最新公布，9月份三項物業辣招稅合共錄得577宗，涉及辣招稅款約16.18億元，按月分別大升1.04倍及1.52倍，終止連跌三個月的頽勢之餘，稅款收入更創去年11月後的新高。

按辣招稅類別劃分，升幅最勁為買家印花稅（BSD），9月份共錄得118倍，涉及稅款4.454億元，按月急升1.41倍及1.63倍。而雙倍從價印花稅及新住宅從價印花稅（DSD ＆NRSD）亦錄得急升，9月份錄427宗，涉及稅款11.585億元，較對上一個月增加1.1倍及1.54倍。

新盤當旺 屢錄啃辣稅入市個案

事實上，近月黃竹坑站鐵路上蓋新盤港島南岸第2期揚海開售，不少買家願意支付高達樓價15%的稅款入市，其中，較矚目有「BALL后」之稱的名媛薛芷倫，斥資逾1,773萬元買入揚海2B座中層單位，薛芷倫需繳付265.96萬元稅款，佔樓價15%的雙倍印花稅（DSD）。

至於額外印花稅（SSD）走勢則較為平穩，9月份錄32宗，按月多1宗，相關稅款約1,401.9萬元，按月挫11.2%。

綜合今年首九個月數字，三項物業辣招稅合共錄3,768宗，涉及稅款高達約86.2億元，兩數字均較去年同期減少68.9%及3.9%。