萊坊：中環甲級寫字樓租金回升　空置率創近九個月新低

萊坊發表最新《香港每月物業市場報告》指，8月份甲級寫字樓租賃氣氛好轉，帶動租金上升。中環兩座超甲級寫字樓包括國際金融中心二期和友邦保險中心，8月內錄得6%至8%的租金升幅，隨著需求再現，中環甲廈錄得自2020年11月以來最低的空置率。

至於九龍區寫字樓市場有明顯見底跡象，新租約增加，大部分交易集中在九龍東及尖沙咀區，平均租金每呎22元或以下。租賃查詢及睇樓量增加，尤其是優質或新建寫字樓，如觀塘國際貿易大廈及啟德AIRSIDE。

萊坊預計，今年第四季部分寫字樓的租金趨穩定，甚至略為回升。另外，就混合辦公模式的需求不斷增加，愈來愈多業主加入營運共享工作空間。萊坊展望，未來市場可由提供一應俱全設施和服務、隨時可用的空間和共同工作空間將主導。

南豐旗下啟德全新綜合商業項目AIRSIDE，料於明年落成。

預計第四季住宅交投平穩增長

至於住宅市場方面，本地疫情漸穩定，經濟逐步改善，帶動住宅需求。報告指，新盤銷售屢獲本地買家超額認購，二手住宅市場連續第六個月保持5,000宗的高成交量。

樓價亦已連續七個月處於牛市，據差餉物業估價署的數據，7月份樓價指數按月微升0.46%，僅略低於2019年5月歷史高位的0.15%。

萊坊估計，樓價將很快會再創新高，買家入市意欲將持續至年底。然而，隨著樓價接近新高，買家將變得更謹慎和採取觀望態度，令第四季交易活動穩定或平穩增長，預計全年總成交量在62,000宗至65,000宗之間。

零售市場將保持穩定

零售租賃市場方面，15萬元或以下月租的中小型店舖，租賃需求有增加跡象，特別是餐飲業。由於很多具有高租金負擔能力的國際和奢侈品牌，不再租賃大面積店舖，業主轉而考慮具創新理念的零售商，例如融入藝術元素的零售商或網店。

綜合不同利好因素，包括提高疫苗接種率、電子消費券計劃，以及推出「來港易」及「回港易」免檢疫計劃，該利預計第四季零售市場將保持穩定。