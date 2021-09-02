渣打銀行劈價三成沽上水「水貨街」地舖　仍勁賺3200萬

市場再錄大型銀行沽舖個案。由渣打銀行持有的上水「水貨街」新豐路舖位，新近以約4,680萬元賣出，雖然較意向價7,000萬元劈價逾三成，但依然較十六年前購入價大幅升值超過兩倍，帳面大賺3,200萬元。

市場消息透露，上水新豐路55至57號紹計樓地下A舖連入則閣樓，早前交吉放盤，叫價高達7,000萬元，最新劈價至約4,680萬元易手，較意向價大幅下調約2,320萬元或33%。該舖位面積約1,964平方呎，閣樓1,736平方呎，合共約3,700平方呎，以整個舖位計算，呎價約1.26萬元。

在零售高峰期，上水區為內地客至愛的購物點，其中區內的龍琛路、新豐路、新康路更為「水貨」集中地，當時街內每日充斥大量即日來回的「拖篋水貨客」，引申不少民生問題。

渣打05年1480萬購入舖位

翻查土地註冊處資料，上述舖位由渣打銀行（香港）有限公司（STANDARD CHARTERED BANK （HONG KONG) LIMITED）持有，於2005年5月以1,480萬元購入。即渣打銀行持貨逾十六年後沽貨，帳面升值3,200萬元或2.16倍。

而上述舖位在2018年4月至2021年4月期間，曾獲食品零售商「價真棧」承租，每月租金14.3萬元。以此租金水平及新成交價計算，租金回報約3.67厘。若然計及期內的租金收入，渣打銀行賺幅更為可觀。

市場連錄銀行沽舖個案

事實上，近一年市場接連有大型銀行沽售旗下舖位物業。其中，最矚目為東亞銀行，去年7月以1.35億元沽出屯門鄉事會路112至140號雅都商場地下G16、G39及G40號舖，持貨近三十三年，帳面升值逾11.5倍。

至於星展銀行持有的尖沙咀金馬倫道30至32號地下A舖，在今年2月份亦以8,788萬元易手，較二十五年前購入價比，帳面升值69%，帳面獲利約3,588萬元。至於承接舖位的新買家為大生銀行馬氏家族成員。

至於永亨銀行持有的新蒲崗康強街51號地舖，則在今年5月份以約2,400萬元沽出。永亨銀行早於1980年購入上述舖位，當時購入價310萬元，即物業升值約2,090萬元或6.7倍。

星展銀行8788萬沽金馬倫道地舖 大生銀行馬氏家族接貨