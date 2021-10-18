北部都會區概念帶動　嘉湖山莊連錄外區用家、投資者入市

受惠《施政報告》提出發展「北部都會區」，天水圍嘉湖山莊近日接連錄得外區用家及投資者的入市。

中原地產分區營業經理陳思麗表示，嘉湖山莊樂湖居3座低層E室，實用面積448平方呎，兩房間隔，向西南，外望網球場及公園，景致開揚，叫價550萬元，放盤約一個月，獲買家即睇即買，減至530萬元成交，呎價11,830元。

買家怕高追 施政報告後果斷入市

陳思麗指，新買家為外區用家，於天水圍睇樓已有一段長時間，見樓價不斷攀升，對於應否高追一直猶疑不決，直至《施政報告》提出大力發展新界北及基建，怕遲買更貴，即加快入市。原業主則於2013年12月以262萬元買入單位，持貨八年，帳面獲利268萬元，升值約1倍。

市區家庭客為子女遷入天水圍

此外，中原地產副分區營業經理曾芷妍表示，嘉湖山莊景湖居2座高層A室，實用面積635平方呎，三房套房間隔，景致開揚，開價705萬元，議價後以695萬元成交，呎價10,945元。

曾芷妍表示，買家為市區家庭客，為讓子女有較大的居住空間，遂由市區遷入新界西。原業主於2018年9月以655萬元購入單位，三年間帳面獲利40萬元或6%。

外區投資者「六球」買3房收租

屋苑同時亦吸引外區投資者入市，祥益地產高級分行經理林家倫指，嘉湖山莊麗湖居6座高層D室，實用面積544平方呎，採三房兩廳設計，新近以606萬元沽出，呎價11,140元。林氏指出，買家為區外投資者，見政府力谷北部都會區概念，有感嘉湖山莊樓價仍然「低水」，故斥資入市收租。