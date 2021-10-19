單位直擊｜天水圍栢慧豪廷首破千萬成交　頂層天台遠眺米埔、深圳

《施政報告》提出「北部都會區」計劃後，天水圍私樓屋苑受追捧。區內栢慧豪廷一個可遠眺米埔以至深圳一帶的頂層連天台特色戶，新近以1,168萬元沽出，除創屋苑售價新高外，亦為屋苑歷來首宗「破千萬」成交個案。
中原地產分區營業經理陳思麗表示，栢慧豪廷9座頂層連天台特色戶，實用面積803平方呎，採三房套房連儲物房間隔，由於單位屬頂層，故可遠望米埔、以至深圳一帶，景觀開揚。單位早前叫價1,300萬元，議價後以1,168萬元成交，為屋苑新高紀錄，呎價14,545元。
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持貨近四年 帳賺「兩球」
陳思麗又指，新買家為同屋苑的租客，租住該屋苑短短數個月，覺得環境舒適，區內生活配套齊全，加上見政府有意大力發展「北部都會區」，看好區內發展前景，決定由租轉買，建立「安樂窩」。原業主則於2018年1月以950萬元買入單位，持貨近四年轉手，帳面獲利218萬元，升值23%。
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