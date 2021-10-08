英皇國際屯門工廈棄合併方案　分拆兩幢獨立重建

工廈重建「標準金額」補地價先導計劃自今年3月份推出後，反應不俗，近月市場錄得更多工廈重建個案。

由英皇國際（0163）持有的屯門新安街兩幢工廈，兩年前申請放寬密度合併重建一幢新式工廈，不過發展商新近又再就上述兩幢工廈，再次向城規會分拆申請重建，涉及總樓面約22.8萬平方呎，與早前合併方案相同。

據城規會資料，上述由英皇國際申請分拆重建的工廈為新安街13號寶泰工業大廈，以及新安街15號山齡工業大廈，各自向城規會申請重建一幢樓高23層的工廈，落成後兩幢工廈涉約11.4萬平方呎，合共約22.8萬平方呎。

申請人指出，是次新方案旨在讓兩幢工廈能夠單獨重建，又指方案符合政府活化工廈的政策，善用現時尚未盡用的工業土地。

馬頭角、觀塘各有工廈重建商廈

此外，有財團就馬頭角新碼頭街3至5號工廈幸福大廈，向城規會申請重建，擬以地積比率約11.8倍，重建為一幢23層高商廈，涉約25.97萬平方呎。項目高度限制放寬至主水平基準上100米。

至於餘下一個工廈申請則為觀塘勵業街5號振業工廠大廈，擬放寬地積比率兩成至14.4倍，並把高度限制由主水平基準以上100米放寬至125.9米，以重建1幢28層高商廈，涉約15.9萬平方呎。