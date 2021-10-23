星凱．堤岸次輪銷售338伙　單日售約210伙

中洲置業火炭新盤星凱‧堤岸，今（23日）進行次輪銷售338伙，包括首推的開放式單位，整批單位折實最平售496.2萬元起，截至周四累收2.6萬個認購登記。

今早9時許，設於九龍灣金利豐國際中心的售樓處外，出現大批準買家及代理，為A組大手時段準備登記及揀樓。截至早上11時半，暫售出22伙。

市場消息指，截至晚上9時許，累售出210伙，佔可供發售單位的62%。

美聯物業住宅部行政總裁布少明稱，該行客戶出席率近80%，其中有大手客擬斥資近2,600萬港元購入兩伙。另外該行客戶統計，約70%為用家，餘下屬投資者；而年輕買家比例約佔逾60%。

陳永傑：海茵莊園低入場費搶客

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，受昨日康城海茵莊園以低入場費吸客，影響今日星凱.堤岸出席率，約減少一成，該行今天出席率約五至六成。當中九成為上周向隅客。陳永傑料今日可售八成單位。

星凱‧堤岸上周末推售536伙，三天累沽出459伙。截至晚上6時許，次輪暫售出185伙。