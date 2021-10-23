星凱．堤岸售樓現場代理爆衝突　揀樓程序一度暫停｜有片

中洲置業火炭新盤星凱‧堤岸，今（23日）進行次輪銷售338伙，售樓處設於九龍灣金利豐國際中心，惟下午4時許，現場的地產代理爆發衝突，銷售一度暫停。

現場消息指，約在下午4時許，星凱‧堤岸售樓處現場有地產代理因揀樓問題而產生口角，視頻所見，有約數十人聚集現場，代理之間互相拉扯及推撞，場面混亂，揀樓程序一度暫停，期間發展商高層曾嘗試制止，惟未能成功。及後有警員到場調查，當中一人受傷送院。

地監局︰如涉暴力罪行而被定罪 會釘牌5年

地產代理監管局表示，非常關注有關事件，正向警方及有關發展商了解事件作出跟進。該局重申，地產代理從業員必須自律，其公司亦必須為其員工的不當行為負責，監管局會對被證實違規的代理進行處分。持牌人因觸犯涉及暴力的罪行而被定罪，其牌照不但會被撤銷，並會於五年內不會獲重新發牌。倘若有關人士沒有牌照，其牌照申請亦會於五年內不會獲批，僱用他們的地產代理公司亦有機會被處分。

中原表示，已報警處理，被打同事已送院驗傷，中原將會嚴肅處理嚴正追究，並譴責同業一切暴力行為。

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示非常關注事件， 事件中多位員工受襲 ，並已報警處理。 該行譴責任何暴力行為，如有行家違規，保留追究權利，以保障員工及客戶。布少明重申該行重視行業操守，不容違規行為。

星凱‧堤岸昨進行次輪銷售338伙，包括首推的開放式單位，整批單位折實最平售496.2萬元起。截至晚上9時許，暫售出210伙，佔可供發售單位的62%。