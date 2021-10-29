海航陳峰山頂大屋遭接管淪銀主盤　料步天匯後塵公開招標

由海航集團相關人士持有的山頂超級豪宅TWELVE PEAKS洋房，早前有指以5.1億元「蝕讓價」放售，不過，洋房最新已被財務機構委託會計師接管，意味此超級豪已淪為銀主盤。有市場人士預計，洋房將會透過公開招標形式推出，做法與由海航董事長陳峰持有、及後淪為銀主盤的西半山天匯高層複式戶一樣。

據土地及公司註冊處資料，上述TWELVE PEAKS雙號洋房，在10月15日遭到接管，負責個案的接管人均為羅兵咸永道合伙人，專門從事清盤工作。

上述超級洋房近年曾被多次抵押貸款。早於一手買入時、即2015年7月業主已向中國光大銀行作按揭貸款，隨後在2018年7月再向中信旗下的CSI Finance Limited抵押借貸，按揭額加至最多5億元。去年9月再被抵押，向UPPER GENIUS LIMITED作按揭貸款。而是次申請接管上述洋房的財務機構正是UPPER GENIUS LIMITED。

【TWELVE PEAKS 洋房內貌直撃】

料與天匯銀主盤放售程序相若

有市場人士預計，上述TWELVE PEAKS洋房被接管後，將會短期內透過測量師行作公開招標，情況如同早前原由海航集團董事長陳峰持有、曾為「前亞洲樓王」的西半山天匯高層複式單位的放售程序相若。該天匯高層複式，今年4月淪為銀主，終在10月中旬以3.12億元易手，較五年前購入價大幅貶值近三成或1.2億元。

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事實上，早前市場已流出消息，指上述TWELVE PEAKS雙號洋房正以約5.1億元放售，意向呎價高達約120,255元，叫價與2015年初的購入價逾5.06億元相若。若以叫價賣出，計及稅款雜費等，料實蝕超過5,000萬元。

傳大屋為陳峰在港居所

據土地註冊處資料，上述TWELVE PEAKS雙號洋房，由領跑香港投資有限公司（FORTUNE RUNNER HONG KONG INVESTMENTS LIMITED）於2015年2月以逾5.06億元買入。公司董事包括陳超（CHEN, CHAO），陳超為陳峰的侄子，亦為海航集團副總裁，曾擔任集團首席投資官。

有知情人士指，洋房實為陳峰在港時的居所。據了解，洋房樓高三層，實用面積4,241平方呎，採四房四套連書房間隔，附有私人花園、泳池、按摩池等。