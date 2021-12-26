驚手頭現金貶值　IT女斥逾7球買屯門樓　成功上車靠一個字

「買磚頭保值」是不少港人的「信仰」，在全球狂印鈔下，「長升長有」的港樓即成抗通脹首選。從事資訊科技行業的江小姐，月入4萬餘元，自言投資經驗不多，想法亦較務實，有感物業除可自住，更認為買樓是一種最低風險的投資，她引述家人指，「筆錢遲早都係會貶值，用嚟買樓好過。」

憑著節儉的生活態度，以及多年的努力工作，江小姐早前買入屯門御海灣 II 一個面積約343平方呎的一房連儲物室單位，樓價約為720萬元，首期連雜費約150萬元。她指，「與其坐而待斃，不如主動出擊，免得將來因為樓價升但負擔唔起而後悔。」

江小姐稱，與其坐而待斃，不如主動出擊入市，免得將來樓價升時後悔。 （鄭子峰攝）

用盡港鐵乘車優惠 「慳得一蚊得一蚊」

不想「坐而待斃」，皆因她眼見自己辛苦儲下來的積蓄，存在銀行等同任由它貶值，同時，樓價上升勢頭未止，遲買或許會更貴、更難負擔，故當見樓價相對穩定時，便決定入市。當被問到上車之道，江小姐透露，「一字記之曰：慳。」即使一些生活瑣碎事，她亦會慳到盡。

她分享道，平日乘搭港鐵上班，會善用「港鐵特惠站」提供的2元乘車優惠。「如果咁啱嗰頭有嘅，我會特登去嘟咗先，再去搭港鐵」。即使特惠站的位置距離港鐵站遠，2元回贈亦不多，她亦寧願行多一步，「希望慳得一蚊得一蚊。」她又會提早上班，盡用港鐵的「早晨折扣優惠」。

為女兒感驕傲 「好開心、佢好叻女」

在香港這個樓價貴絕全球的地方，靠自己實力上車，江小姐的母親也感到自豪。江媽媽指，「開心嘅，阿媽好開心，見到個女買樓，自己又有能力供，咁我就唔使擔心啦。」她更向記者分享在售樓處的一則趣事。

她憶道，當日偕女兒到售樓處揀樓，一名職員誤會她陪女兒揀樓的同時，也會出錢幫忙資助首期，故當刻該職員對身旁的女兒說，「你真係幸福，你阿媽對你咁好。」

江媽媽指當時自己微笑否認，並稱自己並無資助女兒「一分一毫」，買樓的錢全部由女兒自己儲，江媽媽續向該職員笑稱，女兒平日最愛參加抽獎，又會趁特價時段購物，「佢剩係一味識慳，你叫佢慳妹就啱嫁啦！」「個姐姐（售樓處職員）知道我一毫子都無畀，都讚阿女叻女！」。

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