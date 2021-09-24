80後財團TKS底價1.36億統一土瓜灣舊樓　料與相連地盤合併

土瓜灣新柳街2A及2B號與高山道26號舊樓物業，獲財團透過強制拍賣，以底價1.36億元投得，買家為本港80後主理的新一代發展商TKS Limited。該盤項目預計將與早前購入的相連地盤合併發展，落成後總樓面達約3萬平方呎，料最快2023年推售。

該舊樓物業地盤面積約1,910平方呎，座落於新柳街及高山街之交界，現為一幢於1958年落成的六層高住宅樓宇，地下為商舖，設有一條公共樓梯。

地盤合併建3萬呎 最快2023年推售

第一太平戴維斯估值及專業顧問服務董事總經理陳超國稱，上述拍賣地盤鄰近早前通車的屯馬線土瓜灣站，發展潛力優厚。陳氏又指，買家TKS是本港80後主理的新一代發展商，統一業權後將會與早前購入的相連地盤合併發展，可提供樓面面積3萬多平方呎，預料2023年可以推售。

土瓜灣新柳街2A及2B號與高山道26號舊樓物業，獲財團透過強制拍賣，以底價1.36億元投得，買家為TKS Limited。

TKS由3名「80後」專業人士集資組成

據了解，TKS Limited為TKS投資集團，由3名「80後」專業人士集資組成，該財團近年已開始收購上述舊樓及周邊物業，在2020年1月以1.75億港元，購入土瓜灣新柳街2C號的高山居。該項目鄰近何文田港鐵站，物業樓高18層，提供14套開放式長租公寓。