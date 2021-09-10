灣仔摩理臣山道半世紀舊樓申強拍　估值1.67億　屬「千年地契」

有財團就灣仔摩理臣山道29號仁誠大廈，向土地審裁處申請強拍，物業現時估值約1.67億元，申請人已持有超過九成業權。

上述摩理臣山道29號仁誠大廈於1969年落成，樓齡約52年，現為一幢10層高的商住物業，地下為舖位，樓上為一梯兩伙的住宅樓層。該宗強申請人現已持有大廈業權約91.3%，餘下4樓及5樓A室兩個單位尚未成功收購。

地契屬999年期「千年地契」

摩理臣山道29號擁有999年期地契，即俗稱「千年地契」，地盤面積約1,920平方呎，預計可以地積比率約9倍重建發展，可建樓面積約1.73萬平方呎。

是次申請人為廣中發展有限公司（Crown Centre Development Limited），其公司董事包括關錫錚（KWAN, SIK JUNGARON）等。關錫錚早前代表茶果嶺鄉民聯誼會，向城規會申請以公私合營形式，重建茶果嶺村。

摩理臣山道29號仁誠大廈，連同毗連的25號及27號，預計將會合併發展。（資料圖片）

相關人士擁25號及27號地盤 料合併重建

翻查資料，上述摩理臣山道29號仁誠大廈毗連的兩個地盤，包括摩理臣山道25號及27號，均由關錫錚或相關人士持有，預計29號仁誠大廈成功強拍後，該財團將會持有摩理臣山道25至29號三個地盤，屆時將可以合併重建發展。