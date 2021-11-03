恒地508億奪中環商業地王　業界：出價非著眼於近兩年空置率

發展局今（3日）公布，透過「雙信封制」招標的中環新海濱3號商業用地（下稱3號用地），由恒地（0012）以508億元奪得，成為本港歷來最貴重地王，每平方呎樓面地價31,462元。業界均認為，造價屬合理水平。

張翹楚：與ifc 產生協同效應

泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚認為，是次3號用地由恒地中標，算是「順理成章」，因恒地本身與其他財團已合資擁有「超甲廈」國際金融中心ifc，而根據3號用地的設計模擬圖，未來將是一個較低的項目，若與ifc一併來看，可以當作是高座與低座的綜合發展項目，未來兩個項目將會產生協同效應，舖位及寫字樓租金定價上也會更有把握。

他又認為，目前ifc已有各類型的商業品牌進駐，3號用地項目可考慮加插新元素，如把部分樓面作為藝術展覽用途，相信未來可進一步提升檔次。而是次3號用地的每呎樓面地價31,462元，較四年前區內美利道商業地每呎樓面地價50,063元相差逾三成，張翹楚指，近年寫字樓市場與零售市場偏弱，加上新海濱地皮設有嚴格的高度限制，兩幅地的成交價不能作直接對比。

中原：發展商出價非單純看空置率

中原（工商舖）董事總經理潘志明表示，近期經濟環境及疫情影響，港島區整體甲廈空置率在9月份升至10%，接近歷來新高水平，按年大升1.83個百分點，隨中環新海濱3號商業地以508億元批出，相信對本來呈膠著狀態的港島商廈市場有正面幫助。

他又認為，是次恒地出價並沒有受到近年甲廈空置率高企影響。他指，過去十年區內空置率大部分時間只有1%至2%，無論是中資或外資幾乎是「想租都租唔到」，故他認為，發展商出價並非只著眼於近兩年空置率急升的因素，要不然會錯過吸納罕有地皮的機會。

萊坊料總投資規模達700億

萊坊專業服務董事總經理陳致馨指，3號用地的中標價屬合理，地皮擁有策略性位置，在整個海濱規劃之中商業價值最高，而之前規劃設計的版本以零售面積為主，他相信，現時中標發展商的設計跟之前設計會很不同，因為近兩年中環的零售格局變化很大。

而隨著「再中心化」的潛在趨勢，陳致馨相信，現時中標設計比原來更多寫字樓面積，估計連同地價，總投資規模將達700億元，需視乎最終寫字樓與零售面積所佔的比例，估計回報率為2％至3%。而是次招標結果對未來海濱5號商業用地也具指標作用。