收購舊樓多年　永義官可欣：冀轉攻具規模住宅盤　全年樓價看升5%

官地市場競爭激烈，加上涉額及規模一般較為龐大，不少本地中小型發展商遂循舊樓收購重建等方式，以吸納土儲。永義國際（1218）創辦人官永義女兒、集團主席兼首席行政總裁官可欣接受訪問時指，未來冀減少收購舊樓，傾向發展較具規模的住宅項目，並會嘗試尋找合作伙伴。

永義國際過去多側重收購市區舊樓，並重建成為單幢式住宅物業，分布何文田、土瓜灣、九龍塘及堅尼地城等。官可欣指，由於集團已累積不少興建單幢樓的經驗，故未來更傾向發展具規模的樓盤，不再以收購方式發展單幢項目。若然策略上容許，她表示會嘗試尋找合作伙伴發展。

官可欣指，集團已累積不少興建單幢樓的經驗，未來更傾向發展具規模的樓盤。（余俊亮攝）

面對樓市近日在高位反覆爭持，官可欣認為，疫苗接種工作持續，疫情有望受控，加上全球量化寬鬆及低息環境下，對樓市帶來正面作用，故疫情下，近期推售的新盤均錄不俗銷售成績。她又認為，政府政策「推動」下，本港對小型單位仍有一定剛性需求，估計今年全年樓價穩升5% 。如能否順利通關，將再進一步帶動人流、物流，支持經濟發展。

旗下4住宅項目提供500伙

永義目前有4個住宅項目，有待推出。其中，何文田窩打老道項目，涉及56伙，涵蓋開放式至三房戶型，面積由250至900平方呎，預計明年第四季可登場。至於土瓜灣及堅尼地城項目，則最快2023年第三季推出，兩盤同樣主打中小型單位，定位為精品豪宅。官可欣稱，上述兩盤的戶型種類及面積仍在設計中，而堅尼地城項目已開始拆卸工程。

此外，集團旗下的九龍塘延文禮士道雋睿，已屆現樓，至今累售出32伙，佔全盤總數60伙約53%，套現5億元。官可欣指，項目餘下待售單位大部分面向九龍仔公園，會視乎市場反應再決定會否加價加推。上述四個住宅項目，合共提供約500個單位。

短期推長沙灣瓊林街工廈項目

除此以外，集團其實亦有涉足工商舖物業，官可欣透露，集團於銅鑼灣及長沙灣均有工商項目正在發展，期望於明年第一季及2023年第三季落成。

集團即將推出位於長沙灣瓊林街121號的全新工廈項目「One Two One」。項目總樓面約9.1萬平方呎，共25層，合共約 48個單位。單位面積則由1,538至2,632平方呎。官可欣認為，本地文化產業及創新科技行業對工商廈存有一定需求，即使疫情持續，工廈租金走勢仍平穩，故她預計工商廈市場價位有望再升5％至10%。