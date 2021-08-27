中環街市新舊融合　海味店傳承漁民文化　引人工智能咖啡店進駐

擁逾八十年歷史的中環街市，經歷數年修復活化工程後，日前（23日）終正式開放試業，以新面貌登場，目前提供逾70家店舖，零售及食肆樓面各佔70%及30%，當中，既有文化傳承的海味店、老香港辦館、米業及旗袍店等傳統老店，也有創新的人工智能主題咖啡店，結合大數據等新營銷策略，可謂新舊交融，在保育傳統文化之同時，推動創科發展。

支持本地品牌初創 提供開業前期裝修

中環街市活化後，引入Plug-to-operate的概念，以支持和鼓勵本地品牌及初創企業進駐。其中，初創咖啡店「Chart Coffee」，位於中環街市二樓。負責人表示，發展商為初創企業提供大部分開業前期的裝修工程，包括水、電及基本裝修等，咖啡店只需要準備營運器材，即可進駐，大大降低開店成本，為他首次創業帶來支持。

Chart Coffee負責人認為，活化後的中環街市新舊共融，引入更多創新元素，正切合咖啡店利用 「AI人工智能」的主題。原來咖啡店運用大數據的新營商策略，將日常營運數據整合，以分析客人對咖啡的需求，又會利用各種圖表、圖像向客人提供咖啡相關資訊。他續指，周邊客源既有商業寫字樓客、區內居民、亦有外區客人，對人流及客源有信心。

豬肉檔變新式海味店 傳承漁民文化

中環街市特別保留了13個街市檔口，租予本地老字號，以承傳香港傳統文化。其中一間為「漁民辦館」，位於中環街市地下。負責人白小姐表示，其中一個合夥人為漁民後代，認為中環街市具歷史價值，亦是文化保育及傳承的地方，存有舊街市文化，正符合店舖傳承漁民文化及漁民生活智慧等理念，故選址中環街市開業。

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白小姐續指，店舖的租金合理，且位處街市正門旁，相信人流充足，對未來發展感樂觀。由相片所見，漁民辦館店舖的前身為豬肉檔，現改為海味店，售賣各種海味產品，更有售即食湯包、零食等，以吸引注重健康及熱愛下廚的年輕客群。

電車主題辦館 靠本地客支持

另外一間具傳統氣息的特色店舖為「叮叮老香港辦館」，位於中環街市地下。負責人李俊龍表示，店舖以舊香港、電車交通文化為主題，切合具歷史價值的中環街市，主要售賣特色本地小食及關於電車的產品。李俊龍認為，即使尚未恢復通關、未有遊客消費，相信有強勁本地需求支持。

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中環街市早在1939年開始營運，於2003年結業，並在2009年宣布由市建局接手活化，經歷逾三年時間，完成首階段的復修及保育工作，耗資超過5億元，並將項目十年營運權批予華懋集團。

項目總面積約122,000平方呎，共三層，現場約六成商舖已開放試業，而13個保留予舊街市檔口的特色舖位，暫只見約一半有開業。至於項目第二階段，料於明年第三季開業。

【中環街市開業首日場面 】

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