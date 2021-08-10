英基學校協會7650萬沽壽臣山松柏花園　一年連沽4物業套2.5億

全港最大的國際學校協會再度沽貨。在港擁有22間國際學校的英基學校協會，新近以7,650萬元沽出南區壽臣山松柏花園一個複式連花園特色戶。過去一年此教育機構已至少沽出4項豪宅物業，套現超過2.5億元。

據土地註冊處資料，上述最新成交為松柏花園一個複式連花園單號A室特色戶，上月19日連同一個車位以7,650萬元沽出。物業原業主為THE ENGLISH SCHOOLS FOUNDATION，即英基學校協會。據悉，英基於1983年以約1,000萬元一口氣買入上述屋苑多個單位，相信是次沽貨獲得可觀升幅。

上述特色戶實用面積約2,015平方呎，附設花園，成交呎價37,965元。新買家姓羅，與一名資深放射科醫生的名字相同。

累售松柏花園3伙

翻查資料，英基學校協會近年積極沽貨，如今年上半年，先後以7,500萬及7,808萬元沽出同屋苑一個複式及一個分層單位。連同上述新成交，英基學校協會年內沽出共3伙松柏花園物業，已套現近2.3億元。

若再計及去年7月份以2,280萬元沽出的西貢白沙灣寶石小築洋房，英基學校協會合共累沽4項物業，總成交價達逾2.52億元。