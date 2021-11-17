單位直撃｜手持百萬唔買私樓　白居二300萬買沙田高樓齡居屋

近日有手持逾百萬資金的上車客，透過「白居二」資格斥300萬元買入沙田居屋廣林苑，惟由於屋苑樓齡已超出房委會三十年擔保期，故買家需要支付高達120萬元的首期。

超出三十年擔保期 首期升至四成

富堡城物業董事廖志財表示，上述成交個案為廣林苑C座中層單位，實用面積404平方呎，於上月底推出放售，第二市場叫價320萬元，近日獲白居二買家洽購，終以居二市場價300萬元沽出，成交呎價約7,426元。

廖志財續指，由於廣林苑樓齡達三十一年，超過房委會設下的居屋三十年擔保期，故買家需要支付樓價40%的首期，即涉資約120萬元。

↓↓↓廣林苑成交單位直撃↓↓↓

+ 5

據資料顯示，目前白居二申請者的入息及資產限制，以一人家庭為例總資產淨值限額為85萬元，月入限額為3.3萬元；而二人家庭總資產淨值及月入限額分別為170萬元及6.6萬元。

百萬資金寧揀居屋 代理：料與供款能力有關

至於手持逾百萬資金，為何選擇入市居屋而非私樓，廖志財估計與買家供款能力有關，他指，部分公屋、居屋家庭本身有一筆較大儲蓄，不過第二代可能剛投身社會，即使有足夠首期買入私樓，亦未能負擔每月供款，故退而選擇居屋。

據了解，原業主早於1989年12月以28.56萬元買入上述單位，是次易手帳面賺約271萬元，升值約9.5倍。