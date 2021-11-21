核心區甲廈空置率維持高位　中環稍微改善

核心區甲廈空置率維持高位。據中原（工商舖）統計，10月份香港區整體甲廈空置率按月維持不變，錄得約10%。當中，中環區甲廈空置情況見輕微改善，10月份空置率為7.53%，對比9月份減少0.11個百分點。

上環甲廈空置率 按月升幅五區最高

而金鐘空置率則連續兩個月上漲，10月份錄得約9.46%，按月遞增0.44個百分點，對比8月約8.79%更增加0.67個百分點。至於上環區甲廈租賃情況亦疲弱，10月份空置率錄約10.14%，按月升幅為五區中最高，比9月份增加0.53個百分點，按年亦多2.60個百分點。

至於灣仔及銅鑼灣空置率錄改善，灣仔按月下降0.50個百分點，至10月份的約12.62%；銅鑼灣甲廈空置率亦由9月份減少0.26個百分點，最新錄得約10.33%。

中原（工商舖）寫字樓部區域營業董事蔡德寶表示，討論已久的中港兩地通關見曙光，預期第一步將會爭取限名額的「小通關」，商務人士有望可以更方便來港，增加兩地經濟活動交流，無疑對港島核心區甲廈市場帶來利好消息。

此外，中環新海濱3號用地於11月初以508億元批出，預計此消息會刺激中區甲廈市場，增加企業進駐信心。蔡德寶預測，短期內整體甲廈空置率仍然窄幅上落，料中環先行、逐步改善。