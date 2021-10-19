「大坑舖王」周勝記家族逾1.5億沽大角咀商廈　兩個月套現6.8億

繼早前以5.25億元沽出銅鑼灣波斯富街逾萬呎巨舖後，「大坑舖王」周勝記家族再度大手沽貨，以1.538億元沽出大角咀塘尾道全幢商廈，即兩個月合共套現近6.8億元。

據土地註冊處資料，上述周勝記商業大廈於9月20日以1.538億元賣出。商廈原業主為周勝記置業有限公司（CHOW SHING KEE INVESTMENT COMPANY LTD.），公司董事包括資深投資者周炳權或相關人士持有。

周炳權為老牌建築商周勝記置業第二代話事人，在大坑擁有逾30個舖位、住宅物業以至全幢物業，享有「大坑舖王」之稱。

至於周勝記商業大廈位於塘尾道25號，於1993年落成，樓高15層，總面積約2萬平方呎，為該家族的收租物業。據悉，商廈早前曾以2億元在市場放售。

周勝記商業大廈位於塘尾道25號，於1993年落成，樓高15層。（網上圖片）

新買家為錦綉花園發展商吳天偉

至於該幢商廈新買家為堡誼有限公司（CASTLE EASE CORPORATION LIMITED），公司董事包括吳天偉（WU, TIAN WEI DOUGLAS），即為錦綉花園發展商、俊業集團執行董事吳天偉。

值得留意，今年8月份周勝記家族才以5.25億元沽出銅鑼灣波斯富街本德大廈一籃子舖位予耀才證券（1428）主席葉茂林。該巨舖涉及波斯富街21至27號本德大廈地下A、B、C及D舖，連同1及2樓，合共約13,800平方呎，高峰期每月收租約92萬元。

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